Unieke Fiat 500C voor AIDS-veiling

Door: BV

Fiat en kledingmerk Diesel slaan de handen in elkaar voor de American Foundation for AIDS Research. De organisatie houdt op 21 mei al voor de zeventiende maal een benefiet in de marge van het Filmfestival in het Franse Cannes. En deze unieke Fiat 500 Cabrio gaat daar onder de hamer. Het kleintje wordt er aan de hoogste bieder verkocht. De donkergroene creatie met diesel-logo's en jeans interieuraankleding is een uniek exemplaar. Onder de kap zit een 100pk sterke 1.4l benzinemotor onder de kap. En omdat we de 500C in tegenstelling tot eerdere berichten pas volgend jaar in ons land kunnen krijgen, is dit misschien de enige manier om deze zomer al in een dakloze 500 te rijden...