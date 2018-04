Uitstel voor Fiat 500 Cabrio

Door: BV

De Fiat 500 gaat als zoete broodjes over de toonbank. Natuurlijk wil Fiat het succes uitmelken en zo veel mogelijk varianten commercialiseren. Je kan ook in ons land een pittige Abarth krijgen, de break wordt klaargestoomd en er wordt openlijk gespeculeerd over een avontuurlijke variant. De Cabrio was aangekondigd voor mei, maar zo hard gaat die versie niet. Tenminste, niet in België. Deze en volgende maand wordt het dakloze Fiatje op enkele sleutelmarkten (als Frankrijk en Italië) gelanceerd, maar ons land heeft voorlopig geen recht op de 500 Cabrio. De marktintroductie is zelfs niet meer voor dit jaar, zo klinkt het bij de invoerder. Wellicht wordt de 500 Cabrio volgend jaar op het Autosalon in ons land gelanceerd. Wie er dan als de kippen bij is om z'n hanepoot onder een bestelbon te parkeren, rijdt volgende lente in een trendy open karretje. De vertraging is te wijten aan beperkingen in het productievolume.