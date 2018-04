Eerste beeld 265pk sterke VW Scirocco

Door: BV

Audi heeft de Q5 Custom Concept bedacht ter gelegenheid van het GTI- en tuningevent van het Oostenrijkse Wörthersee. Volkswagen pakt op hetzelfde evenement uit een heuse productieversie. De Scirocco R wordt er in het voetlicht gereden. Eerder hadden we daarvan al een studieversie gezien. Het is nog te vroeg voor de officiële informatie maar dit beeld is inmiddels wel op het www geraakt (via iMotor).

De eerste informatie; de tweedeurs verdient z'n R-label omwille van de 265pk sterke tweeliter TFSI turbomotor onder de kap. Die centrale kennen we al van de Audi S3. Het vermogen gaat via de voorwielen naar het asfalt en loopt eerst door een standaard handbediende zesbak of een optionele DSG-automaat. Om de voorwielen een schijn van kans te geven, introduceert VW ook hier het XDS-differentieel, dat elektronisch de werking van een sperdifferentieel simuleert. De prestaties zijn voor een volgende update...

Uiterlijk en interieur profiteren vanzelfsprekend van agressievere stijlelementen. De R rust op een verlaagde ophanging en in z'n uitvergrote lichtmetalen velgen zitten remmen met een grotere bijtkracht.