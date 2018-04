Opel Insignia break op buskruit

Door: BV

Opel lepelt een tot 325pk opgevoerde 2.8l V6 turbomotor in de Insignia OPC (van Opel Performance Center). De sedan werd eerder al voorgesteld en vandaag heeft het merk de eerste beelden van de break, die luistert naar de naam Sports Tourer, vrijgegeven. Toevallig is die timing niet. Het bedrijf laat de krachtigste break uit z'n gamma vanaf nu los op de beruchte Nordschleife van de Nürburgring en dan rijdt het model zich toch in de kijker. Het model moet nog 10.000 testkilometers afbeulen op die omloop en staat nog dit jaar bij de dealer.

Aan 325pk en 435Nm trekkracht heeft de Insignia Sports Tourer OPC voldoende voor een sprinttijd van 6,3 tellen en een begrensde topsnelheid van 250km/u. Het geweld wordt via een handgeroerde zesbak over de vier wielen verdeeld. Invloed op de laadcapaciteit heeft dat niet; die blijft 1.530l groot. Opel's Flexride onderstel met (onder meer) gestuurde dempers hoort tot de standaarduitrusting van het model.