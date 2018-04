Ook Renault Scenic is los

Door: BV

Renault heeft de Grand Scénic al op de markt gezet, maar nu komt daar ook de korte versie -gewoon Scenic dus- bij. Behalve een kleinere wielbasis en meer compacte afmetingen, zijn het de duikende daklijn en de achterlichten in boomerangvorm die het verschil maken met z'n grote broer. En waar de Grand Scenic de keuze laat tussen zitruimte voor vijf of zeven, is deze compactere telg enkel leverbaar met vijf zitplaatsen. Renault belooft een rijervaring die dichter bij die van een berline aanleunt. Niet alleen door aanpassingen aan de ophanging, maar ook door een 15mm hogere vloer en een verticaler opgesteld stuurwiel.

Het interieur baadt in het licht dankzij een groter glasoppervlak en een -vanzelfsprekend optioneel- groot schuifdak. Door de voorruitstijlen verder achteruit te schuiven heeft de bestuurder een beter zicht. Vooraan kan hij 8% meer zien, in de hoogte zelfs 15%. De boordplank wordt gedomineerd door een centraal TFT-kleurendisplay dat automatisch de nodige rijinformatie weergeeft. En er is ruimte voor een democratisch geprijsde navigatie-oplossing in samenwerking met fabrikant TomTom. De koffer groeit van 522 naar 555 liter (in vergelijking met Scenic II) en in het interieur is her en der verspreid nog 86l extra bergcapaciteit. De zetels van de tweede zetelrij zijn opklapbaar, neerklapbaar of verwijderbaar. In dat laatste geval stijgt het laadvolume tot 1.800l.

Het motorenpalet vertoont veel overeenkomsten met dat van de Megane en Megane Grandtour. Noteer drie benzines; een 1.6 16v met 110pk, een 130pk sterke 1.4 turbo en een 2.0 met 140pk. Allen worden ze aan een zesbak gekoppeld. Dieselen kan met de overbekende 1.5 dCi in versies die 85, 105 of 110pk opleveren en de 2.0 dCi die bestaat met 130, 150 en 160pk.