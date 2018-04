Mercedes showt veiligheidssnufjes (UPD)

Door: BV

De ingenieurs uit Stuttgart hebben het hoofd gebroken op de veiligheidssystemen uit de toekomst en hun laatste vindingen, waarvan een deel alvast op weg is naar serieproductie, in een nieuwe concept car ingewerkt. Deze ESF 2009 Concept is gebaseerd op de Mercedes S 400 Hybrid, die deze zomer op de markt komt en als eerste productie-auto een (kleine) lithium-ion batterij aan boord heeft.

Mercedes heeft in z'n testafdeling in Sindelfingen het PRE-Safe-veiligheidssysteem verder doorontwikkeld. Dat ‘voelt' op basis van een aantal factoren (zoals de radar, parkeersensoren maar ook de snelheid waarmee de bestuurder het rempedaal intrapt) een ongeval aankomen en bereidt auto en inzittenden daarop voor - bijvoorbeeld door de gordelspanners te activeren, de zetels rechtop te zetten en de ramen te sluiten. Momenteel kijkt het systeem dat onder meer de S-Klasse, CL-Klasse en E-Klasse leverbaar is, alleen vooruit. In de toekomst kan het helemaal rond de auto kijken.

En wanneer het toch misloopt, heeft de auto een gans arsenaal extra veiligheidsvoorzieningen ter beschikking. En de leukste werken op lucht. Mercedes heeft ontdekt dat er in een auto nog best wat meer airbags kunnen. Tussen de twee voorste inzittenden bijvoorbeeld. Zo kunnen die elkaar niet raken. Dat gaf de ingenieurs overigens ook de mogelijkheid om vooraan in de breedte telkens 5cm extra kreukelzone te creëeren. Bij een ongeval worden de twee voorste inzittenden immers die kostbare centimeters naar het midden geduwd - inderdaad, door een luchtkussen in de zetel. En omdat contact met een gordel niet zo prettig is, zorgt een opblaasbaar gordelkussen voor een betere krachtverdeling. Een uitvinding waar ook Ford al een tijdje mee experimenteert. Maar de leukste nieuwe airbag is er één onder de auto. Tussen beide voorwielen zit immers een opblaaskussen met een ruw contactvlak. Als een botsing onvermijdelijk is, zorgt dat voor extra remwerking. Nog een slim element zijn vervormbare metalen steunbalken. Die hebben een compacte en plaatsbesparende vorm, maar bij een ongeluk zetten ze uit onder luchtdruk en zorgen zo voor gevoelig grotere zones voor het absorberen van de vrijgekomen krachten.