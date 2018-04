Volvo S40 is top groen voor een jaar

Door: BV

De nieuwe boomvriendelijke Volvo S40 "drive" mag een extra pluim in z'n hoed steken. De auto is door het Britse magazine What Car immers uitgeroepen tot Groene Auto van het Jaar. De jury heeft het over z'n gebruiksgemak, comfort en rijplezier, maar het heeft toch vooral te maken met de CO2-uitstoot die beperkt blijft tot 104gr/km. Dat wil meteen ook zeggen dat de S40 drive prettig zuinig is. De gemengde cyclus wordt met 3,9l kostbaar vocht afgehaspeld. Dat cijfer is niet alleen te danken aan herbekeken versnellingsbakverhoudingen, banden met een lager rolweerstand en een geoptimaliseerde aerodynamica. De S40 drive beschikt ook over een start/stop-systeem. Dat zet de motor bij stilstand automatische uit en schakelt de krachtbron weer in zodra de bestuurder aanstalten maakt om te vertrekken. In ons land komt de S40 drive door z'n lage CO2-uitstoot in aanmerking voor een overheidskorting van 15% op het totale factuurbedrag (voor particulieren, bedrijven genieten van een hogere aftrekbaarheid).