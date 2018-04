1.4 Twincharger is Motor van het Jaar 2009

Door: BV

Zoals elk jaar hebben 65 vakjournalisten uit niet minder dan 32 landen en vier continenten, de Motoren van het Jaar verkozen. De hoofdvogel werd ditmaal door VW afgeschoten. Dat wint de titel van "Motor van het Jaar" met de dubbel geblazen 1.4l benzinemotor. Een motor die overigens ook de milieuprijs in de wacht sleepte en onder meer in de Touran, Golf, Scirocco, Tiguan, Jetta en de nieuwe Seat Ibiza Cupra terug te vinden is.

BMW greep dit jaar dan wel naast de hoofdprijs, de jury lauwerde de kwaliteiten van het merk als motorenbouwer in drie categoriën. De 1.6 turbo benzinemotor (een ontwikkeling die samen met PSA geschiedde), de drieliter biturbo benzinemotor en de vierliter V8 uit de M3 haalden het in hun categorie. Overigens wordt de ganse verkiezing gedomineerd door de Duitsers. Die kaapten 11 van de 12 beschikbare prijzen weg. Alleen Toyota bood weerwerk, met z'n 998cc driecilindercentrale die het haalt in de laagste categorie. Alle categoriën vind je hieronder nog eens op een rijtje.

Best New Engine of 2009

Porsche 3.8-litre flat-six (911)



Green Engine of the Year

Volkswagen 1.4-litre TSI Twincharger (Golf, Touran, Tiguan, Jetta)



Performance Engine of the Year

Mercedes-AMG 6.2-litre (CLK, S, SL, CL, CLS, ML)



Sub 1-litre

Toyota 1-litre (Aygo, Yaris, Peugeot 107, Citroën C1, Subaru Justy)



1-litre to 1.4-litre

Volkswagen 1.4-litre TSI Twincharger (Golf, Eos, Scirocco, Touran, Tiguan, Jetta, Seat Ibiza Cupra)



1.4-litre to 1.8-litre

BMW-PSA 1.6-litre Turbo (MINI Cooper S, Clubman, Peugeot 207, 308)



1.8-litre to 2-litre

Audi 2-litre TFSI (A4, A5, Q5, VW Scirocco, Golf GTi)

2-litre to 2.5-litre

Mercedes-Benz Diesel 2.1-litre (BlueEffieciency C-Class, BlueEffieciency E-Class)

2.5-litre to 3-litre

BMW 3-litre DI Twin-Turbo (135, 335, X6, Z4, 730)

3-litre to 4-litre

BMW 4-litre V8 (M3)

Above 4-litre

Mercedes-AMG 6.2-litre (CLK, S, SL, CL, CLS, ML)

The International Engine of the Year 2009

Volkswagen 1.4-litre TSI Twincharger (Golf, Eos, Scirocco, Touran, Tiguan, Jetta, Seat Ibiza Cupra)