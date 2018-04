Saab 9-4X proto betrapt in de Ardennen

Door: BV

Het zopas door Koenigsegg overgenomen Saab, maakt haast met de ontwikkeling van nieuwe producten. De 9-4X, de grote broer voor de 9-3X die deze zomer uitkomt, wordt in de loop van volgend jaar verwacht. Niet verwonderlijk dus, dat de eerste prototypes opduiken. Deze, nog steeds zwaar gecamoufleerde 9-4X is gespot in onze eigen Ardennen door de gebruikers van het Autoscoops-forum. Dat is op zich niet zo eigenaardig want het is een Belgische firma uit Nijvel die voor Saab de transmissies levert.