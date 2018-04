Opel Astra afl. 3: het interieur

Door: BV

Opel stelt de derde Astra-generatie in september voor op het Autosalon van Frankfurt. Beelden en de eerste technische details hadden we al eerder, maar het interieur hield Opel tot nog toe achter de hand. Een verrassing is de vormgeving van de binnenzijde niet. De koetswerkvormgeving was met z'n sikkelvormige stijlelementen en plooilijnen duidelijk geënt op die van de goed gesmaakte Insignia, en hetzelfde geldt voor het interieur.

De boordplank geeft de indruk in de flanken over te gaan en de boordplank loopt met vloeiende lijnen over in de middentunnel, net als bij z'n grote broer. Gelijkenissen zijn er ook nog in de klokkenwinkel. Ook deze Astra krijgt diep in kokers weggestoken ronde instrumenten met een rood- met witte verlichting.