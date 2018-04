Aston Martin Rapide naakt gespot

Door: BV

Het is dan wel crisis - de vloot nieuwigheden die zich opmaakt om slag te leveren op het Autosalon van Frankfurt (in september) is indrukwekkend. En de vierdeurs Aston Martin Rapide, wordt gegarandeerd één van de publiekstrekkers. De gedoodverfde concurrent voor de Porsche Panamera gaat er in première en moet al begin 2010 leverbaar zijn. Aston maakt dus vaart met de ontwikkeling en nu is ook de eerste productieklare Rapide in de UK gespot. Brit Simon Gregg had toevallig z'n fototoestel bij de hand als deze geheel naakte Aston z'n pad kruistte. De vierzitter wordt op de achterwielen aangedreven voor een 6-liter dikke V12, goed voor zeker 470pk. Die motor kennen we al uit de DBS of de Vantage RS.