Dit is Amerikas populairste 4-wieler

Door: BV

De Ford F-Series pickup is het best verkopende ‘voertuig' in de VS. En bij de auto's (zeg, maar sedans) gaat de wisselbeker afhankelijk van maand en jaar traditioneel naar de Honda Accord, Ford Taurus of Toyota Camry. Tenminste, dat zeggen de autobouwers. Een bedrijf uit Hudson, Ohio, doet het namelijk nog beter. Z'n Cozy Coupe gaat al dertig jaar mee en haalt het makkelijk van bovenstaande vierwielers. Het laatste jaar alleen al vond het bedrijf 457.000 klanten voor de rood-met-gele coupé. Daar kunnen de autobouwers alleen maar van dromen...

De Cozy Coupé werd in 1979 op de markt gebracht. Het speelgoed was van de hand van Jim Mariol die voorheen aan het werk was bij Chrysler. Tijdens z'n 30-jarige carrière moest het model slechts 3 keer gemoderniseerd worden. De laatste versie krijgt ogen in de snoet in de stijl van Pixar's populaire CARS-animatiefilms en is nu weer klaar voor 10 jaar verkoopssucces.