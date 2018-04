Citroën C3 vroeger dan gepland

Door: BV

Citroën wil de nieuwe C3 nog tot het Autosalon van Frankfurt achter de hand houden, maar het internet steekt daar weer eens een stokje voor. Op WCF zijn deze beelden van het productiemodel opgedoken. We hadden hem al eerder, maar ditmaal zijn alle details zichtbaar. De plaatjes zijn geschoten op een dealerpresentatie.

De C3 wordt minder bol als voorheen, al was het maar omdat méér eigenlijk niet meer mogelijk was. De familielijn wordt doorgetrokken, maar de ontwerpers van het Franse merk hadden meer oog voor dynamisme. Het model wordt gebouwd op hetzelfde platform als de Peugeot 207 en daar erft de Citroën ook de motoren van. De blikvangers zijn de 1.4l en 1.6l HDi dieselcentrales en de 1.6l turbo benzinemotor. We mogen ons met zekerheid aan een milieuvriendelijke start/stop-variant verwachten en ook een milde hybride met diesel staat op het programma, al is het daarop nog even wachten.