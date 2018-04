Nu officieel: de nieuwe Citroën C3

Door: BV

Hoe de nieuwe Citroën C3 er uit komt te zien, weten we intussen wel, maar het merk heeft pas nu de eerste officiële details vrijgegeven. De nieuwe telg debuteert in september op het Autosalon van Frankfurt en moet voor het einde van het jaar bij de dealer staan pronken.

De C3 nestelt zich netjes in het B-segment, hoewel hij natuurlijk niet aan de obligate groeischeut ontsnapt. In de breedte komt er 5cm bij en tikt de creatie af op 1,71m, terwijl de lengte 3,95m (+ 10cm) bedraagt en deze nieuwe creatie 1,51m hoog is. De lijnen van het model blijven herkenbaar, al ging het merk duidelijk de meer dynamische toer op, want dat is een trend die niet genegeerd kan worden. Net als de honger naar grotere glasoppervlakken blijkbaar, want de C3 wordt de eerste auto in z'n segment met een voorruit (Zenith gedoopt) die in het dak doorloopt. Die is bovenaan overigens behoorlijk getint, kwestie van de zon te filteren. Alle C3 vanaf het tweede uitrustingsniveau worden ermee uitgerust en Citroën heeft er dan ook alle hoop op dat uiteindelijk meer dan de helft van de geproduceerde exemplaren een gedeeltelijk glazen dak zullen hebben. Ook belangrijk: hoewel de afmetingen toenemen, is de nieuwe C3 niet zwaarder dan z'n voorganger. De veiligheid wordt naar een hoger niveau getild, maar omdat Citroën ESP niet standaard zal aanbieden in combinatie met de basismotoren (wel met de 1.6 benzine- en dieselversies), hoort een EuroNCAP vijf-sterren-notering niet tot de mogelijkheden.

Net als bij de huidige C3 hiest het merk voor een halfhoge stoelopstelling. Niet zo extreem als in een monovolume, maar hoog genoeg om een gemakkelijke in- en uitstap te verzekeren. En er is alles aan gedaan om het leven aan boord aangenamer te maken. De materiaalkeuze is herzien, de ergonomie verbeterd, de zetels bieden meer steun en vooral achteraan is het plaatsaanbod geoptimaliseerd. De knieruimte voor de achterste passagiers gaat flink in de plus. Achter de achterbank vinden we een kofferruimte met een volume van 300 liter.

De C3 is luchtweerstandsvriendelijk. Z'n Cx bedraagt niet meer dan 0,3 en dat helpt om de CO2-uitstoot en het verbruik te reduceren. De 1.6 dieselcentrale met 90pk zal niet meer dan 99gr/km uitstoten en over twee jaar volgt de introductie van versies met een start/stop-systeem van de tweede generatie met elektronisch gestuurde vijf- en zesversnellingsbakken. Citroën zegt nu al dat de CO2-emissies dan zullen dalen naar 95 en 90gr/km. Over de benzinemotoren nog geen details, maar het merk maakt gewag van een nieuwe generatie driecilinders met een CO2-uitstoot van minder dan 100gr/km.