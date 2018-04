Audi-standbeeld voor Goodwood

Door: BV

Het Goodwood Festival of Speed, de hoogmis voor autoliefhebbers, gaat dit weekend door. En de Earl of March, die het 12.000 hectaren groot landgoed waar het evenement doorgaat, beheert, heeft ook dit jaar een standbeeld besteld ter ere van het merk dat in de kijker wordt gezet. T'is Audi, en dat schikt, want dat merk viert dit jaar ook z'n honderste verjaardag.

Het kunstwerk van dit jaar is een meer dan 30m hoge bocht in staal. Aan de ene zijde vinden we een Auto Union Stromlinie uit 1937, en aan de andere kant een Audi R8 V10. De ontwerper is Gerry Judah, die al sinds 1997 voor de jaarlijkse publiekstrekker zorgt. Het is ook al de tweede keer dat hij een stuk voor Audi tekende. Hij deed het al eens in '99.