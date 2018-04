Nog maar eens een dikkere Corvette

Door: BV

Hennessey is Amerikaans. En nog erger; het is een Amerikaanse tuner. Een atypische, want het bedrijf heeft de mond nu eens niet vol van bling, maar garandeert resultaten. Niet alleen op vlak van vermogen - ook wat de wegligging betreft. Het bedrijf heeft niet voor niets een eigen testcircuit. Bij tuners is dat toch de uitzondering...

Zonder Corvette stond het bedrijf waarschijnlijk niet op de kaart, en de specialist heeft zonet weer een nieuwe creatie uit de mouw geschut. Het is de Hennessey Z700, gebaseerd op de al lang niet kinderachtige Corvette ZR1. Het recept is vrij klassiek; meer vermogen, minder gewicht en in casu gekruid met een hoop circuit-only accessoires. Eén van de slechts 24 Z700 elders loslaten is illegaal.

Het vermogen wordt opgekitteld van 638 tot 705pk en hoewel Hennessey een hoop vleugels, splitters en diffusers toevoegt, gaat het gewicht toch bijna 100kg omlaag. Om dat te realiseren wordt riant gebruik gemaakt van carbon. Denk aan de koetswerkpanelen, maar ook zetels én wielen. Aan de creatie hangt een prijskaartje van meer dan $ 200.000.