Seat Ibiza 4x in het nieuws

Door: BV

Seat heeft de vierde generatie van de Ibiza vorig jaar net voor de zomer gelanceerd. Na de warmste periode van het jaar kreeg de vijfdeurs dan nog het gezelschap van een SportCoupé - een driedeurs waarvan het lijnenspel wat meer dynamisme evoqueert. Nu, één jaar later, voegt Seat drie nieuwigheden aan het gamma toe. Het gaat om de sportieve versies FR en Cupra, en de Bocanegra, waar we even tekst en uitleg bij moeten geven.

De FR en Cupra kennen we al uit het verleden. De eerste is een toegankelijke sportieve variant die zowel met een benzine- als dieselcentrale leverbaar is en de uwe kan worden in beide koetswerkvormen. De Cupra is de sportieve topper uit het gamma, wordt uitsluitend door een benzine geanimeerd en is er alleen als driedeurs. Over de diesel van de eerste geeft Seat overigens nog niet veel prijs. Het gaat waarschijnlijk om een tweeliter TDI met zo'n 140pk, maar helemaal zeker is dat niet. Zekerheid over de benzine die vanaf september te koop is, hebben wel wel. Dat is de (bijzonder prettige) 1.4 TSI waarvan het vermogen zowel door een turbo als een compressor wordt opgeklopt tot 150pk. En de transmissie is nog zo'n ‘goodie' - de DSG-automaat met dubbele koppeling en liefst zeven versnellingen. Dat levert zachte en tegelijk bliksemsnelle schakelovergangen op die je -zou je willen- ook kan sturen middels schakelflippers aan het stuurwiel. Het is een behoorlijk blok techologie die de FR in staat stelt om naar 100km/u te accelereren in 7,7 tellen en een top van 212km/u mogelijk maakt. Maar de directe injectie, hoge compressie en kunstig gekozen overbrengingsverhoudingen zorgen ook voor een relatief beperkt verbruik: 8,1l over de gemende cyclus is in het segment van de snelle kleintjes zeer respectabel. De vijfdeurs is overigens niet meer dan een tiende én 1km/u langzamer.

Het recept voor de Cupra is eigenlijk identiek, maar sterker gekruid. Daar haalt de 1.4 TSI immers een vermogen van 180pk. In de spurt betekent dat nog eens een halve tel winst. De topsnelheid werd geklokt op 225km/u. Beide versies rijden ook strakker dan de rest van het gamma. En dat heeft niet alleen met het standaard 16" (FR) of 17" (Cupra) lichtmetaal te maken. Seat heeft de veren, stabilisatorstang, dempers, ophangingsrubbers en de sturing voor de (rond de rechtuitstand nog steeds wat nerveuze) elektrische bekrachtiging aangepast. De FR kent nog wel wat comfort, bij de Cupra primeert de efficiëntie.

De Bocanegra is een apart verhaal. De voorloper voor de Ibiza werd voorgesteld op het Autosalon van Genève met zwart smoelwerk. Onze landgenoot Luc Donckerwolke (design-baas bij Seat) had zich daarvoor geïnspireerd op de Seat 1200 uit de seventies. Door z'n integraal zwart front werd die in Spanje boca negra genoemd - letterlijk zwarte mond. Nu zijn het zwarte smoelwerk, de specifieke velgen en de bocanegra-aanduiding op de kont een optie op de FR en Cupra. Het smoelwerk van de Bocanegra neemt dat van de Cupra, met z'n grote luchthappers en vrijstaande mistlichten als basis - zelfs op de FR die zich anders toch een tikkeltje discreter opstelt. Achteraan neemt de Bocanegra de bumperpartij met dubbele uitlaat van de FR of het stootschild met ingewerkte diffuser en centraal opgesteld trapeziumvormig uitlaatstuk van de Cupra over. De FR wordt leverbaar vanaf € 19.990, de Cupra vanaf € 22.190. Wil je er een Bocanegra van maken, dan zal dat ongeveer € 1.000 extra kosten. De exclusiviteit krijg je erbij. Seat belooft jaarlijks niet meer dan 1000 Bocanegra te zullen maken.

Tot ons groot jolijt heeft Seat nu ook de beschikking gekregen over de nieuwe 1.6l dieselmotor van de VAG-groep. Die compactere viercilinder is uitgerust met common-rail technologie en draait daardoor een stuk stiller, zuiniger en beschaafder dan de 1.9 met pompverstuivers (en een identiek vermogen) die hij hier vervangt. Seat combineert de centrale met een handgeroerde vijfbak. De sprinttijd van 11,8 tellen maakt geen wereld van verschil uit met z'n voorganger, maar met een verbruiksgemiddelde van niet meer dan 5,1l toont hij zich alvast zuiniger. En het blok legt ook meer werkijver aan boord - in de acceleratie in vijfde versnelling haspelt het nieuwe dieselblok de tussensprint van 80 naar 120km/u bijvoorbeeld vier tellen sneller af. De diesel kan per direct besteld worden en is vanaf september leverbaar voor dezelfde prijs als de uittredende 1.9 TDI 90pk (€ 14.790).