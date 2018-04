Bevestigd: Honda CR-Z komt in 2010

Door: BV

Honda heeft zopas de komst van twee nieuwe hybride-modellen aangekondigd. Beiden zullen in de loop van 2010 op de markt verschijnen. Het gaat om een extra versie van de Honda Fit, die bij ons beter gekend is als Jazz. Die moet eind 2010 in Japan op de markt verschijnen.

De tweede wordt een sportieve compacte hybride die gebaseerd is op de CR-Z Concept. Honda toonde die al in 2007 op het Autosalon van Tokyo. Ook die krijgt Honda's IMA (Integrated Motor Assist) hybridetechnologie aan boord. Die wordt steevast gecombineerd met een bescheiden benzinemotor. Geen probleem, zeggen de Japanners, want de CR-Z wordt een pluimgewicht. De Japanners kunnen de nieuweling al in februari van volgend jaar bestellen. Hoe het is gesteld met de rest van de wereld, is nog niet geweten.