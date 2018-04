Honda onthult details volgende CRX

Door: BV

ieuwe wijn komt vaak uit oude vaten, en in de autosector lijkt dat niet anders. Honda brengt in 2009 een nieuwe CRX op de markt, bereid volgens de succesformule van weleer, maar -uiteraard- met de modernste snufjes. Het voorproefje staat als studiemodel CR-Z in Tokyo op het Autosalon te pronken. Het model is uitgerust met een hybride aandrijflijn. Honda bevestigt meteen dat die techniek het tot het productiemodel zal schoppen. De vormgeving van het studiemodel is losjes gebaseerd op die van de illustere kleine krachtpatser van Honda uit de jaren negentig.