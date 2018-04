Eerste foto Audi A5 Sportback

Door: BV

Audi was voor de A5 Sportback al aan het plagen geslagen, maar dit is het eerste beeld dat een duidelijke blik werpt op het nieuwste lid van de A5-familie. Dat debuteert over enkele maanden op het Autosalon van Frankfurt. Het is de productieversie van de Sportback Concept.

De Sportback beschikt over een 6cm langere wielbasis dan de Coupé en die extra ruimte is ten bate van de achterste inzittenden. De laadcapaciteit van minstens 480 liter komt er bovenop. Leg je de bank plat, dan lust het model 980l bagage.

Onder de kap vinden we een 211pk sterke 2.0 turbo benzinemotor, een 3.2 V6 met 265pk en er komt nog een 333pk sterke S5 Sportback. Dieselen kan ook, met 170pk voor de 2.0 TDI, 190pk voor de 2.7 TDI en 240pk voor de 3.0.