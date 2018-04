Door: REDACTIE

Begin juli verkozen 150 wagenparkbeheerders de Porsche Cayenne met dieselmotor tot 'Bedrijfswagen van het jaar 2009' in de categorie grote SUV's en terreinwagens. De titel werd uitgereikt door het Duitse vaktijdschrift 'Firmenauto'.

Het is de eerste maal dat de Porsche Cayenne deelneemt aan deze verkiezing. De kiezers lieten zich overtuigen door zijn comfort, rijeigenschappen en zuinigheid. Zij argumenteerden: "Dankzij de zuinige dieselmotor kunnen we als wagenparkbeheerder een Porsche opnemen in de vloot, zonder last te krijgen van een slecht geweten!". Het gaat voor alle duidelijkheid wel om Duitse fleetmanagers, dus wie al begon te hopen, moeten we toch even terug tot orde roepen.