Navigeren en Tv-kijken in een

Door: REDACTIE

Mio lanceert een duo ultradunne navigatiesystemen die bovendien over een geïntegreerde digitale Tv-ontvanger beschikken. De Tv-ontvanger is handig tijdens een pauze, voor de kroost op de achterbank, bij een trein- of busrit, op de vakantiebestemming of gewoon thuis als mobiel toestel voor de hobbykamer. Het model V505 TV beschikt over een 4,7 inch of 11,9 cm scherm en de V735 TV biedt zelfs een riante 7 inch of 17,7 cm beelddiagonaal. Dankzij de automatische afstemming worden zenders snel opgezocht. Beide modellen zijn voorzien van een zevendaagse EPG (Elektronische Programma Gids) die voor elk beschikbaar kanaal laat zien welke programma's er de komende week uitgezonden worden. De ingebouwde antennes volstaan voor een goede ontvangst. De bediening is eenvoudig dankzij het touchscreenmenu en de meegeleverde afstandsbediening. Het topmodel, de V735 TV, is zelfs een compleet multimediasysteem waarop de gebruiker video's en foto's kan opslaan of bekijken en waarmee zich ook favoriete MP3-nummers laten beluisteren.

De navigatiefunctie voorziet in Mio's nieuwste Spirit software. Anders dan de traditionele software, is Spirit, naast het praktische navigeren, eveneens gericht op het plannen en beleven van een reis. De nieuwe Explore Mode voorziet in duizenden locale nuttige plaatsen (POI) over gans Europa en langs elke gekozen route. Met één simpele beweging, creëert Explore Mode een virtueel interessante locatie (POI) door een cirkel om de gewenste locatie te plaatsten. Verder voorziet het navigatiesysteem in waarschuwingen voor maximumsnelheden en snelheidscamera's. Bijzonder handig is de 3D-rijstrookbegeleiding en het kruispuntoverzicht. Deze helpen de bestuurder het juiste rijvak te kiezen en te anticiperen op aankomende kruispunten en afritten. Beide modellen beschikken over een ingebouwde ontvanger voor verkeersinformatie (TMC), zodat deze gekoppeld wordt aan de routeberekening.

De V505 TV is ook voetgangers van dienst om een stad te verkennen. Mio's Local Search helpt om eenvoudig locaties te vinden om te bezoeken, te verblijven, te winkelen of te eten en er vlot naartoe te navigeren. Met de Navpix-fotonavigatiefunctie op de Mio V505 TV en V735 TV is het mogelijk te bladeren door een enorme diversiteit aan foto's van toeristische bestemmingen en hotels om er naartoe te navigeren. Ter plekke kan men alle informatie opvragen via de vooraf geïnstalleerde Wcities Travel Books.