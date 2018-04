Daimler en BMW laten elkaar niet los

Door: REDACTIE

Thomas Weber, ontwikkelingschef bij Daimler, gelooft verder in een samenwerking met concurrent BMW ondanks het aflopen van het samenwerkingsakkoord voor de ontwikkeling van hybride-aandrijving in de herfst van dit jaar. Een verderzetting zou overigens wenselijk zijn, aldus de ontwikkelingschef, die benadrukte dat tussen beiden partijen een goede verstandhouding was gegroeid. Ingenieurs van de ontwikkelingsafdelingen uit Stuttgart en München zouden elkaar regelmatig ontmoeten. Tot nogtoe omvatte de samenwerking o.a. de gezamenlijke inkoop van onderdelen en componenten om geld te besparen. Er is echter nog geen beslissing gevallen voor het opstarten van nieuwe, gezamenlijke projecten.

Ontwikkelingschef Thomas Weber gaf bij dezelfde gelegenheid ook aan dat het uitbreiden van het Smart-gamma wenselijk zou zijn. De vraag of er opnieuw een vierzitter moet komen bleef onbeantwoord. Hij gaf wel toe dat er nog genoeg ideeën in de lade liggen zonder dat deze in de richting van een vierzitter gaan. "Het moet ook iets bijzonders worden" voegde hij er nog aan toe. Als gevolg van besparingsmaatregelen en teleurstellende commerciële resultaten werd bij Smart eerst de Roadster en daarna de vierzitter uit het gamma geschrapt. Nu is er plots meer interesse voor kleine en milieuvriendelijke auto's, wat het merk Smart nieuwe kansen biedt.

Thomas Weber, tevens lid van de raad van bestuur bij Daimler, kondigde een verder financieel engagement aan in de ontwikkeling van elektrische auto's. Een enquête die door de Duitse regering werd opgezet, wees uit dat 46% van de automobilisten open stond voor de aankoop van een elektrische auto. De overschakeling zal echter over een lange periode lopen en het is hoogstwaarschijnlijk dat verschillende aandrijftechnologieën naast elkaar zullen bestaan. Het momenteel tot +/- 100 km beperkte rijbereik is de grootste hinderpaal voor een doorbraak van de elektrische auto. Nog voor eind 2009 zal er een beperkte serie van een elektrische Smart in productie gaan. Volgend jaar plant Mercedes-Benz een eveneens beperkte serie van de A-Klasse met elektrische aandrijving.