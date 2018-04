Optimisme bij Audi en BMW

Door: REDACTIE

Met terechte trots meldt BMW dat het na de eerste negen maanden dat de actuele 7-Reeks te koop is, al 20.000 ondertekende bestelbons mocht ontvangen. In de fabriek van Dingolfing nabij München worden dagelijks 380 nieuwe auto's van de 7-Reeks gebouwd. Dat is aanzienlijk meer dan ooit voordien verklaarde een tevreden productieverantwoordelijke Frank-Peter Arndt. Bovendien hoeft BMW voorlopig geen toenemende concurrentie te vrezen, want de aanvankelijk voor dit najaar aangekondigde lancering van de nieuwe Audi A8 gaat niet door. Op de IAA in Frankfurt laat Audi de A5 Sportback voorgaan, waarvan het verwahct jaarlijks 50.000 stuks te slijten. De Audi A5 Sportback is de directe concurrent voor het door BMW getoonde prototype BMW 5 Reeks Gran Turismo. Tevens kondigde BMW verleden week al het einde aan van de verkorte arbeidsduur en technische werkloosheid die maanden aansleepte. In alle Duitse BMW-fabrieken zal de productie weer worden aangezwengeld.

Ook bij Audi kondigde Axel Strotbek, financieel directeur, het einde van de verkorte werktijden aan voor de rest van het jaar.