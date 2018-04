Vitamientjes voor Smart Fortwo cdi

Door: REDACTIE

De Smart fortwo cdi zal sterker uit de hoek komen met een vermogen dat tot 54 pk toeneemt. Dat is liefst 10 pk meer dan voordien. Ook het maximum koppel gaat erop vooruit en bedraagt voortaan 130 Nm, een winst van 20 Nm. Het gemiddeld verbruik van 3,4 l/100 km blijft ongewijzigd, evenals de CO2-uitstoot die met 88 g/km gespecificeerd blijft. De klassieke standaardsprint vanuit stilstand tot 100 km/u wordt aldus ingekort tot 16,8 s. Dat is precies 3 seconden sneller dan voorheen. De vernieuwde 799 cc dieselmotor zal uitgerust zijn met een gesloten roetpartikelfilter en daardoor ruimschoots voldoen aan de Euro 5 milieunorm. Op het vlak van uitrusting vallen enkele nieuwigheden op, zoals sierelementen in parelzwart in plaats van parelgrijs en een optionele centrale armsteun in lederlook voor de chauffeur (50 euro excl. BTW). Een handenvrij systeem met display in kleur en multimediafuncties (Bluetooth interface, iPod...) worden eveneens beschikbaar als nieuwe accessoire. De Smart fortwo cdi is er vanaf 11.386,10 euro (zonder ecopremie) en de Smart fortwo cdi cabriolet verschijnt vanaf 14.193,30 euro (zonder ecopremie) in de nieuwste prijslijst.