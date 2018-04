Chevrolet Cruze gaat elektrisch

Door: REDACTIE

General Motors maakt gebruik van de nieuwe Chevrolet Cruze om de elektrische aandrijftechniek (E-REV) van de Chevrolet Volt grondig uit te testen. Verwacht wordt dat de Chevrolet Volt al in 2010 zal debuteren op de Amerikaanse markt. Europa zal een jaar later volgen. General Motors zegt volledig op schema te liggen met de ontwikkeling van de Volt-techniek. De eerste prototypes, waaronder ook een Chevrolet Cruze, zijn al onderweg. GM Vice Chairman Tom Stephens is er volop van overtuigd dat er voldoende vraag is naar vernieuwende technologie zoals in de Volt. Hij ziet het als zijn plicht om de elektrische aandrijftechniek van bij de introductie van de eerste auto goed neer te zetten en dat tegen een verantwoorde prijs. De Volt wordt een sleutelrol toebedeeld in de introductie van elektrische auto's. Het betreft een stekkerhybride, wat wil zeggen dat hij aan een normaal stopcontact 'tankt'. De Chevrolet Cruze wordt gebruikt als 'mule' om de Volt-technologie in de dagelijkse praktijk uit te testen. Dat wil zeggen dat de toekomstige technologie in een bestaand model wordt gestopt dat zo goed mogelijk het toekomstige benadert. De Chevrolet Cruze komt qua maatvoering grotendeels overeen met de Volt.

Het elektrisch beheersysteem in de Cruze Volt heeft 20 seconden nodig om de accu te activeren, om de computers in te schakelen en om een serie softwarediagnoses te stellen. Verwacht wordt dat de opstarttijd kan verminderen door het automanagement te activeren terwijl de bestuurder er naar toe stapt. De Cruze Volt is een echte elektrische auto en daarom wordt de 1.4 liter viercilinder brandstofmotor niet gestart. Parkeergarages blijven hierdoor vrij van uitlaatgassen, voor zover er uitsluitend Volt's parkeren. De auto rijdt in alle stilte en vrij van trillingen. Bij het stoppen lijkt het alsof de auto is uitgeschakeld. De acceleratie verloopt zonder schokken dankzij de versnellingsbak met een enkele verhouding. De Cruze Volt laat 9 seconden afklokken voor de gebruikelijke 0 tot 100 km/u oefening. Het kan nog beter, want de eerste testauto's zijn enigszins ingetoomd om te voorkomen dat er te snel mee gereden zou worden. GM verwacht de acceleratietijd scherp te stellen op 8,6 seconden.

De Chevrolet Volt werkt op elektriciteit uit het stopcontact als primaire energiebron. Zijn rijbereik bedraagt +/- 60 kilometer zonder een druppel brandstof te verbruiken. Na 60 kilometer treedt een 'range extender' in werking die een brandstofmotor opstart voor het opwekken van elektriciteit. Deze motor werkt op benzine of E85 en verlengt het rijbereik met enkele honderden kilometers. De accu wordt niet opgeladen tijdens het rijden, maar enkel wanneer de Volt is aangesloten op net. Dat gebeurt sneller, goedkoper en is milieuvriendelijker. Het 16 kW/h accupakket is ontworpen om de gehele levensduur van de Chevrolet Volt operationeel te blijven.

Wekelijks worden er een tiental Chevrolets Volt geproduceerd, die grotendeels worden ingezet voor het testen en evalueren van het productieontwerp, alsook voor het ontwikkelen van de finale software en bedieningsapparatuur.