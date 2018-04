De beste garages volgens Maserati

Door: BV

Een exclusieve bolide op je naam hebben staan is één ding. Dat speelgoed op een goede manier tentoonstellen is nog een ander. Het geheel blootstellen aan de buitenlucht, dat is geen optie. En het tussen bakstenen muren parkeren is zonde. Tenminste, dat vinden ze bij Maserati. Het bedrijf ging op zoek naar de beste garages in een competitie die openstond voor zowel bestaande (afgewerkte) ideeën als zaken die enkel virtueel bestaan. Eén uitwerking kreeg telkens een pluim. De bestaande vertoont al behoorlijk wat gelijkenissen met een woonkamer waarin per ongeluk een auto is verzeild geraakt, de nog te realiseren pakt het zelfs nog slimmer aan. Daarin passen drie auto's op draaiplateaus. Met telkens een aankomstpositie, een ‘show'-positie aan de binnenkant en een vertrekpositie. Het handige van zo'n ronddraaiend plateau is dat je je auto niet zelf hoeft om te draaien. Gegadigden spreken best hun architect aan...