Door: BV

Nissan onthult heel binnenkort z'n eerste geheel elektrische auto. Daar wordt door het bedrijf (en partner Renault) al geruime tijd mee geëxperimenteerd. De techniek wordt niet ingebouwd in een bestaande koets, maar krijgt een eigen structuur. Een volle accuset moet voor een autonomie van 160kg zorgen en het model moet volgend jaar al te koop zijn. Eerst in Japan en de VS, later ook bij ons. De details blijven nog even geheim, maar dit klein beetje elektro-Nissan is inmiddels door het bedrijf vrijgegeven.