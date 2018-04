Dubbele portie Hyundai

Door: REDACTIE

Bij Hyundai Belux is een unieke promotieactie van start gegaan: bij de aankoop van een Hyundai Sonata, krijgt de koper er de sleutels van een nieuwe i10 bovenop! Een grote reisberline met een handige stadswagen bovenop, dat is pas complementariteit en flexibele mobiliteit in een aanbod. Het is een unicum in de geschiedenis dat een autoconstructeur een tweede wagen aanbiedt aankoop van een eerste. Hyundai Belux wil met deze actie een positief alternatief bieden voor gezinnen of families die nood hebben aan 2 wagens.

De aankoopsom bedraagt 28.999 euro inclusief BTW voor een Sonata met 2.0 CRDi dieselmotor en full-option 'Executive'-uitrusting en een i10 1.1i Comfort. De Sonata wordt aangedreven door 150 pk sterke 2.0 common rail turbodiesel, gevolgd door een manuele zesbak of een optionele automaat. Het roetfilter is standaard, evenals ESP, aluminium velgen, parkeersensoren, een volautomatische elektronische klimaatregeling, lederen interieuraankleding en stoelverwarming. De tweede auto is een Hyundai i10 1.1i Comfort, goed voor 66 pk. Hij is o.a. uitgerust met een manuele vijfversnellingsbak, stuurbekrachtiging, bestuurders- en passagiersairbag, ABS met EBD en Isofix-kinderstoelbevestiging. Beide auto's genieten drie jaar algemene waarborg met onbeperkte kilometers. Het gaat hier vanzelfsprekend om een gelimiteerde actie voor 75 kopers die hun keuze moeten maken uit de beschikbare stockwagens. Het is anderzijds mogelijk om voor de tweede wagen bij te passen tot een hoger uitrustingsniveau of zelfs een groter model. Voor een meerprijs van ronde 1.000 euro kan men een i20 STC 1.2i Comfort als tweede wagen voorrijden. Mag het iets meer zijn? Bij Hyundai duidelijk wel, zonder dat het meer hoeft te kosten!