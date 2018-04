Gewichtsverlies voor Mazda MX-5

Door: REDACTIE

De 20 jaar jonge Mazda MX-5 die aloude roadsterfilisofie nieuw leven inblies, blijft de aandacht trekken. Op de volgende IAA in Frankfurt wordt hij zelfs de blikvanger op de Mazda-stand. De Japanners ontwikkelden een 'Superlight version' van de MX5 als showcar. Daarmee gaat 's wereld meest verkochte roadster helemaal terug naar de essentie van dit type auto's: maximaal rijplezier door een zo gunstig mogelijke verhouding gewicht/pk, wat een onmiddellijke invloed heeft op het sportieve rijgedrag en de gemeten prestaties. Bovendien heeft de lichtgewichtconstructie een gunstige invloed voor het verbruik en de CO2-uitstoot. Jammer genoeg blijft Mazda voorlopig geheimzinnig doen over het uiteindelijke gewichtsverlies en de nieuwe prestatiecijfers. De Mazda MX-5 Superlight version ontstond in de Mazda-studio's in het Duitse Oberursel, waar de designers zich uitleefden in een radicaal koetswerkdesign zonder voorruit.