Mercedes brengt drie op rij

Door: REDACTIE

Mercedes-Benz maakt zijn E-Klasse in recordtempo compleet. Amper drie maanden na de voorstelling van de basiskoetswerkvorm - de E-Klasse berline - volgde al de verleidelijke E-Klasse Coupé. Amper een half jaar later treedt de commercieel uiterst belangrijke break - het T-model - in de schijnwerpers. Het gaat hier om de vijfde generatie. Het E-Klasse T-model geldt als de vader van de wat vandaag 'Premium Lifestyle combi' heet. Het eerste T-model liep in 1977 van de band en sindsdien raakten al meer dan een miljoen kopers overtuigd van de kwaliteiten van een Mercedes T-model. De nieuwkomer oogt atletisch en zelfverzekerd. Hij zet het karakteristieke design van de S-Klasse en C-Klasse verder. Hij meet 4895 mm in de lengte, is 1854 mm breed en 1471 mm hoog. De passagiers achterin genieten 1.505 mm breedte op ellebooghoogte, dat is 50 mm meer dan bij de voorganger. Zelfs met het optionele panoramische schuif- en kanteldak rest achterin 1.010 mm vrije hoofdruimte, eveneens 50 mm meer dan bij het afgeloste T-model. Het zijaanzicht laat geen twijfel over de functionaliteit van het nieuwe T-model. Achteraan zijn er LED-achterlichtblokken uit twee delen, die de flank en achterklep omarmen. Zowel overdag als 's nachts dragen ze in belangrijke mate bij tot de herkenbaarheid van het nieuwe T-model. Het E-Klasse T-model is de grootste combilimousine in het premiumsegment. Hij maakt zijn opwachting met een maximum laadvermogen van 1.950 liter. Naast het eigenlijke laadvolume zijn ook de praktische maten als de doorlaadopening achteraan, de drempelhoogte en de maximale laadlengte de nieuwe maatstaf in deze categorie. Het innovatieve 'quickfold'-systeem laat toe om de gedeelde rugleuning van de achterbank via twee hendels (links en rechts) in de bagageruimte neer te klappen. Er ontstaat een vlakke laadvloer. Standaard levert Mercedes-Benz een bagagemanagementsysteem dat bestaat uit een automatisch openende en sluitende kofferklep, een daaraan gekoppeld automatisch omhoog klappend bagageafdekscherm en een opvouwbare koffervloer. Deze kan opgevouwen en in verschillende standen bevestigd worden. Wanneer de kofferklep wordt geopend, gaat het bagageafdekscherm automatisch mee omhoog, wat het in- en uitladen vergemakkelijkt. Voor grote gezinnen is er een optionele bijkomende achterbank in de bagageruimte leverbaar.

Op veiligheidsvlak pakt de nieuwe E-Klasse break uit met negen airbags, vier gordelspanners en spankrachtbegrenzers, alsook de NECK-PRO actieve hoofdsteunen. In totaal kunnen een twaalftal rijhulpsystemen bijdragen tot de veiligheid van deze luxecombi, al zijn ze lang niet allemaal standaard. Dat geldt wel voor de ATTENTION ASSIST die slaperigheid bij de bestuurder detecteert. Dat de nieuwe E-Klasse T zijn roeping als luxe-reiswagen en als lastdier alle eer wil aandoen, spreekt uit de volledig nieuwe DIRECT CONTROL ophanging met standaard adaptieve schokdemping en automatische niveauregeling achteraan.

Op motorisch vlak staan een laag brandstofverbruik en dito uitstoot centraal. Bijzonder aantrekkelijk op dit vlak is de E 250 CDI, 150 kW (204 pk) en 500 Nm rijk, terwijl hij amper 5,8 liter per 100 km verbruikt en 150 g CO2 per km uitstoot. Basismotor bij de diesels is de E 220 CDI BlueEFFICIENCY, goed voor 170 pk, een gemiddeld verbruik van 5,8 l/100 km en 150 g/km CO2-uitstoot, Hij zit standaard gekoppeld aan een zestraps automaat. Bij de lancering in november 2009, zullen vijf motoren in de prijslijst verschijnen, met een vermogen tussen 170 pk en 388 pk. Onder de benzinemotoren trekt de E 350 CGI BlueEFFICIENCY de aandacht met straalgeleide directe injectie. Alle krachtbronnen voldoen aan de Euro 5-emissienorm. Later zullen nog meer motorvariaties aangeboden worden, alsook de jongste generatie van de 4MATIC vierwielaandrijving.