Haalt Magna haalt Opel binnen

Door: BV

De overname van Opel door de Canadese onderdelenfabrikant Magna was eerder al als feit aangekondigd, maar achter de schermen was ook de Belgische investeringsmaatschappij RHJ en het Chinese BAIC nog de directie van General Motors aan het bewerken. Vooral RHJ scoorde bij het Amerikaanse management. De investeringsmaatschappij zou immers op de Russische markt uit het vaarwater van andere GM-producten blijven, terwijl Magna (niet toevallig gesteund door de Russische bank Sberbank) juist daar veel groeipotentieel voorspelt. Nu is de kogel definitief door de kerk - Magna haalt het definitief als favoriet van de Duitse overheid én de vakbonden. Voor de Opel-fabriek in Antwerpen ziet het er evenwel nog steeds niet goed uit. Géén van de overnamekandidaten voorzag veel toekomst voor de Belgische productievestiging.

Magna krijgt via Opel Trust, voor 65% eigenaar van het bedrijf, een controlerend aandelenpakket van 55% in handen. GM en de Duitse overheid willen de overname afronden voor het einde van de maand.