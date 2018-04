Abarth gaat te water

Door: BV

Fiat laat het opnieuw tot leven gewekte merk Abarth wat meer doen dan alleen maar snelle versies van compacte modelletjes ontwikkelen. Akkoord, er is niets mis met een Abarth 500 en Punto, maar even iets in elkaar knutselen met 1050pk - dat is toch weer wat anders. Neen, Abarth werkt niet aan een Bugatti Veyron-concurrent. Maar het heeft samen met bootfabrikant Sacs wel wat leuks in elkaar geknutseld. Het gaat om een op de maxi RIB Strider 12S gebaseerde speciale editie die wordt aangedreven door niet één, niet twee, maar drie 350pk sterke buitenboord-V8-motoren van fabrikant Yamaha. Dat laatste is alvast geen toeval, want Abarth knutselde samen met Yamaha ook al een speciale motorfiets in elkaar.

De SACS 12S waar Abarth zich mee moeit, wordt "Powershore Abarth SP" gedoopt en debuteert 3 oktober op een bootshow in Geneve. De uitrusting van de 12,3m lange en 3,6m brede sportboot is niet min. Je mag je verheugen op een volledig functionele keuken, slaapplaats voor twee personen, een natte cel (met douche en toilet) en natuurlijk ook een riante benzinetank. 24 Cilindertjes voeden, dat kost wat en er kan dan ook 960l brandstof aan boord. Benzine welteverstaan. Een pluimgewicht is de PowerShore Abarth SP ook niet. Het gevaarte weegt 5,7 ton.