Groen licht voor Chrysler 200C

Door: BV

In januari stelde Chrysler de 200C voor - een studiemodel voor de opvolger van de Sebring. Dat model heeft nu van de nieuwe Fiat-directie groen licht gekregen. De Italianen houden wel hun vingers in de pap en hebben al wat wijzigingen aan het concept doorgevoerd. Bij de voorstelling begin dit jaar, droomde Chrysler nog van een achterwielaangedreven platform, maar dat blijkt nu al onrealistisch. Binnen Chryslers eigen structuur zou wellicht geopteerd zijn voor de bodemplaat die door Daimler samen met Mitsubishi ontwikkeld werd. Die wordt al ingezet voor (onder meer) de Jeep Compass, Dodge Caliber, Dodge Challenger, Mitsubishi Lancer en Mitsubishi Outlander, maar is bij Fiat in ongenade gevallen. In plaats daarvan komt de 200C op het D-Evo-chassis van de Italiaanse groep. Dat heeft soortgelijke eigenschappen als het Global Platform uit de Duits-Japanse alliantie; het ontvangt dwars gemonteerde motoren met voor- of vierwielaandrijving. Het D-Evo-platform zal ook de basis vormen voor de toekomstige Alfa 159-opvolger. De basisstructuur is identiek aan die van het C-Evo platform dat momenteel wordt klaargestoomd voor de introductie van de Alfa 147-opvolger: Milano.

Tussen de voorwielen van de 200C Concept huisde een compacte benzinemotor en een potige elektrische installatie. Die hybride was 268pk sterk, maar slecht 74pk was voor rekening van de benzinecentrale. Zo'n vaart loopt het met de productieversie wellicht niet, al staat een milde-hybride-variant wel op de planning. Wanneer de productieversie van de 200C op de markt hoort te komen, is nog niet bekend.