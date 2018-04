Opvolger Hyundai Tucson heet iX35

Door: BV

Hyundai is klaar met de opvolger van de populaire Tucson. De nieuweling krijgt net als de andere recente producten uit het gamma van de autobouwer een alfanummerieke benaming: iX35.

Deze twee schetsen moeten ons warm maken voor de première op het Salon van Frankfurt. En gelijk worden de eerste details bekendgemaakt. De iX35 wordt langer (8,5cm) en breder (2cm) dan z'n voorganger. Hyundai belooft ook meer dynamisme, en daarom wordt het model tegelijk wat lager - er gaat zo'n 3cm van de hoogte af. Het ontwerp voor de iX35 ontstond op Europese bodem en is gebaseerd op dat van de i-Xonic concept car die we in Genève konden bewonderen.