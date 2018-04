Volvo komt met XC90 V8

Door: BV

olvo heeft een 4,4l V8-motor klaar. Die zal op het Autosalon van Parijs debuteren onder de kap van de XC90, maar beoogt vooral populariteit in de VS. Volvo waagde zich nog nooit eerder aan een achtpitter. Bovendien moest het motorblok om de werking van de kreukelzones van de XC90 waarin hij zal debuteren te kunnen vrijwaren dwars ingebouwd worden. Zeker bij een V8 geen evidentie.

De totale afmetingen van het blok konden beperkt worden tot een lengte van 75cm en een breedte van 63cm. Daarmee is het de meest compacte V8 met een dergelijke cilinderinhoud. Om die doelstelling te kunnen halen werden alle accessoires, zoals de alternator, rechtstreeks en zonder plaatsverspillende steunen op het motorblok bevestigd. De startmotor werd om dezelfde reden bovenop de transmissie gemonteerd. De compacte bouw van het blok heeft ook een gunstige invloed op het gewicht. Omdat het hoofdblok en de cilinderkoppen bovendien uit aluminium zijn, blijft het gewicht (droog) beperkt tot 190kg.

De motor heeft een stevige longinhoud, maar heeft een welriekende adem. Het zal bij z’n commercialisering immers de eerste V8 zijn die voldoet aan de toekomstige Euro 5-uitstootnormen en hij voldoet tevens aan de Amerikaanse ULEV II-eisen (Ultra Low Emission Vehicle, fase II). Dat is onder meer te danken aan vier katalysators, een hoger stationair toerental (+/- 1250t/min.) en een mager brandstof/luchtmengsel bij een koudstart.

De XC90 V8 wordt 315pk en 440Nm sterk. Al vanaf 2.000t/min. kan de chauffeur beroep doen om 370Nm trekkracht. Die kracht wordt doorgegeven aan een volledig nieuwe zestrapsautomaat. Die is van het Geartronic-type, wat wil zeggen dat er desgewenst ook zelf kan geschakeld worden. In alle versnellingen bestaat bovendien de mogelijk om de koppelomvormer te overbruggen of een glijdende overbrugging te doen. Volvo pakt ook uit met een nieuwe Instant Traction-aandrijflijn. Die werd door Haldex ontwikkeld en zorgt voor meer grip en snellere reacties bij gripverlies (vanaf een zevende van een wielomtrek).

De XC90 V8 zal herkenbaar zijn aan enkele discrete uitrustingsdetails. Zo zal het model recht hebben op nieuwe 18-duims velgen, sierstrippen op de flanken en deurkrukken in koetswerkkleur, een grafietgrijs radiatorrooster, verchroomde sierranden en nieuwe dubbele uitlaatpijpen. De topuitvoering zal steeds recht hebben op o.m. Bi-Xenonlichten, parkeerhulp en een lederen interieur. Er zal keuze zijn uit de afwerkingsniveau's Summum en Executive. De prijzen zijn ook al bekend; de eerste zal op de Belgische markt € 64.115 kosten. Aan de Executive hangt een prijskaartje van € 72.850.