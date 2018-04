VW Multivan/Caravelle krijgt op z'n smoel

Door: BV

Volkswagen heeft voor zichzelf een nieuwe stijlrichting bedacht. De VW Golf VI, Scirocco en recent de nieuwste Polo kregen al een assertievere smoel, en nu trekken de immer consequente Duitsers de lijn door naar hun grootste monovolume. De snuit komt overigens ook op de Transporter bestelauto, al is VW dan wel spaarzamer met het lakwerk.

Een leuke snoet is natuurlijk niet alles, en daarom wijzigt er ook één en ander onder de kap. Volkswagen voert de huidige 1.9 viercilinder en 2.5 vijfcilinder dieselcentrales af. Beiden worden vervangen door verschillende vermogensversies van de tweeliter met common-rail directe injectie. Die is zuiniger, voldoet aan de strengere Euro V-emissienorm en is stiller. Het ene blok wordt leverbaar met vermogens van 84, 102, 140 (in ons land wellicht 136pk) en 180pk. Ook nieuw; een stabiliteitscontrole met geavanceerdere functies, dodehoekwaarschuwing én -last but not least- een DSG-automaat met zeven versnellingen. Behalve met voorwielaandrijving, is de Multivan voor zeven en de Caravelle voor negen inzittenden ook leverbaar met 4Motion vierwielaandrijving.

De ontwerpers zijn nog even met een kam door het interieur geweest. Dat resulteerde in een nieuw stuurwiel, een geheel nieuw instrumentarium waarin een witte verlichting het traditionele VW-bordeelblauw vervangt, en materialen die in een personenwagen niet zouden misstaan. Het navigatiesysteem is ook nog eens opgewaardeerd en haalt z'n gegevens vanaf heden van een harde schijf.