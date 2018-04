Nog een nieuwe Porsche: 911 GT3 RS Cup

Door: BV

Bepaald creatief zijn ze bij Porsche in het verzinnen van extra varianten. Zo bestaat er van de GT3 RS (de lichtgewicht versie van de GT3) ook een Cup-editie die specifiek op racegebruik gericht is. En nu de GT3 is opgefrist, horen dezelfde aanpassingen ook de versie voor circuitgebruik te beurt te vallen. Die GT3 RS Cup is overigens niet onbelangrijk. Het is de meest geproduceerde racewagen ter wereld. Jaarlijks lopen er tot 1.400 stuks van de band.

Net als de GT3 vinden we onder de kap een zescilinder boxermotor met een groter slagvolume. Dat groeit van 3,6 tot 3,8l en levert 30pk extra op. Het blok laat nu 450pk op de achterwielen los. En ook de vormgeving is opnieuw bekeken. De voorvleugel komt nog 15mm lager dan de reeds asfaltlievende variant voor (min of meer) dagdagelijks gebruik. De vleugel in carbon is nog een pak groter (1,70m in plaats van 1,46m) én -niet onbelangrijk- de achtervleugels zijn 44mm breder om plaats te bieden aan dikker rubber.

De cockpit van de nieuwe 911 GT3 Cup is nog sterker dan voordien op de noden van de bestuurder georiënteerd. Zo garandeert een extra luchtinlaatopening in het bovenste gedeelte van de kap vooraan een betere aanvoer van verse lucht voor de bestuurder. De bedieningselementen voor het infodisplay bevinden zich nu in het stuur, dat met in totaal zes schakelaars is uitgerust. Behalve in de lengterichting kan het stuur net als bij de seriewagens nu ook in de hoogte versteld worden.