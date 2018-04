Volvo C70 krijgt opfrisser

Door: BV

Volvo heeft eens goed naar de C70 gekeken en besloten dat de cabrio met stalen klapdak een opfrisser kon gebruiken. De vernieuwde versie debuteert in Frankfurt en de stijl sluit voortaan beter aan bij de goed gesmaakte XC60 en de aanstormende volgende generatie van de S60.

Bij een facelift ontkom je niet aan nieuwe bumperschilden. Vooraan hebben die rianten bemeten luchtinlaatopeningen en achteraan geven ze -alvast op de topversies- de indruk over een diffuser te beschikken. Belangrijker zijn de nieuwe, meer hoekomvattende koplampen in de neus. De grille is groter, het logo prominenter en omdat Volvo er niet voor terugschuwde ook de voorvleugels en de motorkap te herwerken, heeft convertible nu een snediger, V-vormige snoet. Aan de achterzijde zijn het vooral de LED-achterlichten die het verschil maken.

Aan de bekledingsopties en kleurtjes van het interieur werd links en rechts wat gewijzigd, al is het de nieuwe tellerplaat die met de aandacht gaat lopen. Volvo heeft die een meer klassevolle uitstraling gegeven. En de afleesbaarheid gaat erop vooruit, want de klokken staan iets minder dicht bij elkaar.

Geen aanpassingen bij de motoren. Dat betekent dat je de keuze hebt uit een 2,4l vijfcilinder met 140pk, gevolgd door een 2.4i met 170pk en een T5 met 220pk bij de benzines en twee dieselversies. Een 2.0D levert 136pk en 360Nm trekkracht en de D5 zet 180 paarden en 400Nm in.