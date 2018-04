Volvo S60 Concept in Detroit

Door: BV

Volvo had ons eerder al verteld dat het de voorloper voor de volgende S60-generatie zou voorstellen op het Autosalon van Detroit. Vandaag hebben de Zweden van hun voorbode extra gegevens de wereld in gestuurd.

Het prototype krijgt alvast een direct ingespoten tweeliter benzinemotor onder de kap. Die centrale produceert een puike 179pk en wordt gekoppeld aan een automaat. Die heeft een slimme selectiepook met twee posities. In de horizontale positie staat hij uit de weg, voor een maximaal comfort bij automatisch rijden. Maar je kan hem opklappen voor meer grip als je via de drukfunctie manueel een versnelling wil kiezen. De aandrijflijn omvat eveneens een start/stop-functie om de efficiëntie te verhogen. Samen met een doorgedreven aerodynamica moet dat een CO2-uitstoot van minder dan 120gr/km opleveren. Momenteel heeft Volvo geen direct ingespoten benzinemotoren in het programma, maar daarin komt in de loop van 2009 verandering.

De S60 Concept heeft de inmiddels zeer populaire coupé-achtige daklijn. Volvo gaat -bij het studiemodel- een stapje verder door ook de B-stijl achterwege te laten. De achterste portieren schuifen langs het koetswerk weg. Uiteraard wordt intensief gebruik gemaakt van LED-verlichtingstechnologie. Niet alleen voor de koplampen en de achterlichten, maar ook voor het interieur. Daarin is de eerder al uitvoerig beproken middentunnel in Zweeds kristal een blikvanger.

Uiteraard zijn de veiligheidsvoorzieningen niet over het hoofd gezien. De S60 Concept is uitgerust met een system dat door middle van een radar en een camera een potentiële aanrijding detecteert en desnoods helemaal autonoom op de rem gaat staan. Bij lage snelheden herkent de installatie zelfs voetgangers. En de actieve snelheidsregelaar van het merk is eveneens opgewaardeerd. Nu past die de snelheid aan de voorligger aan tot de volledige stilstand. De tweede generatie van de S60 wordt in het voorjaar van 2010 verwacht.