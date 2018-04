Dodge Caliber facelift en nieuwe diesel

Door: BV

Dodge heeft de Caliber voor het nieuwe modeljaar een flinke opfrisser gegeven. Het bedrijf heeft zich vooral geconcentreerd op het interieur en -specifiek voor de Europese markt- de dieseloptie. De binnenruimte is bijna onherkenbaar. Het instrumentenpaneel is helemaal nieuw, er werd extra opbergruimte gecreeerd, de ergonomie is verbeterd en ook de materiaalkeuze is erop vooruit gegaan. Voortaan zijn er zelfs zacht aanvoelende materialen aan boord.

De Caliber, Jeep Compass en Jeep Patriot krijgen ook een nieuwe diesel onder de kap. De 2-liter van VW-origine (met pompverstuivers) ruimte plaats voor een 2.2 common-rail centrale. Die is niet afkomstig van nieuwe eigenaar Fiat, maar wordt bij de vorige baas Mercedes betrokken. Het blok levert 163 in plaats van 140pk. Daardoor verdragen de modellen 25% meer gewicht aan de trekhaak. Tegelijk gaat het verbruik omlaag. De CO2 uitstoot van de Caliber gaat van 168 naar 154gr/km. Bij de benzines wordt de 1.8l uitgezwaaid. Enkel de 2.0 en 2.4 blijven in de catalogus.