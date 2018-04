De nieuwe Ford Focus C-MAX

Door: BV

De monovolumeversie op basis van de Focus is aan vernieuwing toe. En Ford presenteert het model over twee weken op het Salon van Frankfurt. De éénvolumer is getekend volgens de aangescherpte principes van het New Edge-design en zal het leven zien in twee versies; met plaats voor vijf inzittenden of met zitruimte voor zeven. De eerste beelden zijn alvast van de eerste versie, die een dynamischer silhouet krijgt dan z'n variant voor 7.

Ford is nog karig met de details. Wat we wel al weten is dat de C-MAX op een nieuwe bodemplaat staat. Die komt ook onder de opvolger van de Focus, die volgend jaar komt. En gezien Ford z'n uitstekende reputatie op dat vlak, zijn de verwachtingen hooggespannen. Onder de kap het showexemplaar zit een 1.6l benzinemotor met turbo. Daarop kleeft het bedrijf het label Ecoboost. De prestaties en meer details zijn voor later.