Volvo C30 afgestoft

Door: BV

De C70 is niet de enige Volvo die vanaf het Autosalon van Frankfurt recht heeft op nieuw smoelwerk. Ook de kleine C30 krijgt een spitsere snuit tussen in de flanken doorlopende lichtblokken. De koets van het kleintje heeft minder zwart plastic dan voorheen. De stootlijsten worden voortaan ofwel in koetswerkleur, ofwel in een contrasterende tint uitgevoerd. De T5 en D5 hebben een uitlaatpijp die door de achterbumper heen steekt en er is keuze uit twee nieuwe wielen. Wie wil kan opteren uit een nieuw stijlpakket dat de C30, onder meer met zilverkleurige sierlijsten aan binnen- en buitenzijde, een assertievere uitstraling geeft. Het interieur wordt minder overhoop gegooid dan bij de C70, maar nieuwe bekledingsopties en een aangepaste middenconsole, daar ontsnapt de C30 niet aan.

Aan het motorenpalet wordt nauwelijks geraakt. Alle benzines worden overgenomen. Dat betekent dat het aanbod bestaat uit een 100pk sterke 1.6l, een 2.0F met 145pk, een 2.4i met 170pk en een geblazen T5 (2,5l) die 230pk levert. Dieselen kan met de D5 met 180pk, de 2.0D met 136pk en de 109pk sterke DRIVe-versie. Die stoot 119gr/CO2/km uit. Nieuw is dat die laatste nu ook gecombineerd kan worden met een start/stop-functie. Die doet de uitstoot van de zuinige versie met nog eens 0,6l dalen tot 3,9l/100km of een CO2-uitstoot van 104gr/km.