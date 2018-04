Citroen plaagt voor mysterieuze concept

Door: BV

Citroën is met de voorstelling van zowel de nieuwe C3 als de meer premium georiënteerde DS3 nog niet uitgezongen op het Salon van Frankfurt. Het merk heeft vandaag dit plaagbeeld vrijgegeven, samen met een nietszeggend persbericht van één enkel zinnetje. Dit is dus een studiemodel, maar welke richting het uitgaat is niet duidelijk. Is dit een voorbode van de opvolger voor de C2? Of heeft Citroën de principes van de C-Cactus concept car in een makkelijker verteerbaar kleedje gestoken, dat ook nog eens wat overeenkomsten met de legendarische 2CV van weleer vertoont?