Ford Grand C-MAX: voor 7

Door: BV

Ford showt op het Autosalon van Frankfurt de nieuwe C-MAX. Die komt half volgend jaar op de markt. In tegenstelling tot de huidige generatie, komt de nieuweling er in twee smaken; voor vijf of voor zeven inzittenden. Van de vijfzitter hadden we al de eerste beelden, en daar komt nu de Grand C-MAX gedoopte zevenzitter bij.

Op een andere grille na, zijn beide producten tot de A-stijl gelijk. Daarna wijken ze af want de daklijn van de zevenzits-C-MAX duikt minder snel omlaag. Bovendien vinden we in de flank ook wat meer beglazing, met een iets behoudener vormgeving. Aan boord worden de inzittenden geschikt op drie zitrijen. De twee achterste zitplaatsen daarbij als volwaardig beschouwen, vereist enig optimisme, net als dat bij concurrenten als de Renault Grand Scénic of de Citroën Grand C4 Picasso het geval is. Ford kiest wel voor schuifdeuren (tegen conventionele portieren voor de C-MAX). Die leveren een grotere opening op, wat het klauteren naar de derde zitrij eenvoudiger moet maken.

Technische details zijn nog niet bekend, al liet Ford eerder al vallen een 1.6l turbo benzinemotor (die zal gebouwd worden in vermogensversies met 130, 150 en 180pk) onder de kap van de C-MAX te lepelen.