Gratis rijvaardigheidsstage met Goodyear

Door: BV

Bandenfabrikant Goodyear organiseert een 3,5 uur durende workshop. Tijdens die rijvaardigheidsstage biedt het merk automobilisten de kans om zich te bekwamen in het onder controle brengen van een slippende auto, uitwijken op een glad wegdek en vertrekken op een gladde ondergrond. En als klap op de vuurpijl belicht het bedrijf ook de verschillen tussen zomer- en winterbanden. Het hele evenement gaat door in Andenne op 22 oktober van 13 tot 16.30u. Normaliter kosten dergelijke rijvaardigheidssessies een behoorlijke bom duiten, maar nu is het helemaal gratis. Wie erbij wil zijn, moet zich wel haasten. Er zijn niet meer dan 50 plaatsen. Meer informatie is te vinden op www.goodyearsafedrivingexperience.be.