Suggestie voor Porsche Carrera GT-opvolger

Door: BV

Porsche's 911 geniet al meer dan veertig jaar van een subtiele stijlevolutie. En het lijnenspel is ervan niet alleen meteen herkenbaar; het is ook het handelsmerk van de autobouwer. Zo erg zelfs, dat men er Zuffenhausen rotsvast van overtuigd is dat z'n andere creaties min of meer gelijk gelijnd moeten zijn. Vooral in het geval van de Cayenne en vierdeurs Panamera is dat een "uitdaging".

In de persberichten van de autobouwer gaat het dan ook over DNA, en niet over uitstraling of schoonheid. En er lopen nogal wat aspirant-designers rond die (al dan niet terecht) denken het zelf beter te kunnen. Niet helemaal ongetalenteerd is de Iraniër Emil Badal. Wellicht is de opvolger van de Carrera GT supersportwagen het volgende punt op de agenda van de ingenieurs bij Porsche, en hij kroop al eens in de virtuele pen. Dit is het resultaat. Nu is het aan Porsche om beter te doen...