Golf en Fiesta marktleiders in Europa

Door: BV

In september ging de autoverkoop in ons land 5,7% in het rood. Minder dan de vorige maanden, en omdat onder meer Frankrijk en Duitsland in de plus gaan, verheugd de sector zich op het einde van de malaise, tenminste in West-Europa.

De Europese verkoopstabellen worden aangevoerd door de Golf. Dat is nog steeds met voorsprong de populairste auto op het Oude Continent. VW verkocht er afgelopen maand bijna 60.000 stuks van en dat is 56% meer dan tijdens september 08. De Polo en Passat zijn minder gevraagd dan voorheen, maar VW blijft met een voorlopige balans (eerste negen maanden van het jaar) van 1.241.000 stuks de grootste in Europa. Het bedrijf zette in 2009 3,7% meer auto's af dan in 2008.

Met meer dan 51.000 verkochte exemplaren in september (+ 64% ivm vorig jaar) is de Fiesta de sterkste achtervolger. De auto is goed voor 1 op 4 verkochte Fords en met een voorlopige balans van net geen miljoen auto's eigent het Blauwe Ovaal zich de tweede stek toe. Opel staat met 920.000 stuks op drie, maar waar Ford in vergelijking met 2008 nog 1,3% wint, verliest Opel nog dik 10%.

De top 10 van de automodellen in Europa bestaat naast de eerder genoemde Golf en Fiesta ook nog uit de (in aflopende volgorde) Opel Corsa, Ford Focus, Peugeot 207, Opel Astra, Renault Clio, Fiat Punto, Fiat Panda en de Renault Mégane. De laatste laat zich opmerken door een aanzienlijke afzetstijging in september. In september 2008 verkocht Renault 11.582 Megane. Afgelopen maand waren dat er 22.050 - op een haar na een verdubbeling.