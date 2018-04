Eens wat anders van Toyota: Mark X

Door: BV

Als je in Europa een grote luxueuze Toyota wil kopen, eindig je wellicht bij Lexus. En al helemaal als het een achterwielaandrijver moet zijn. Niet in Japan, want daar kan je de Mark X kopen. Dat is eigenlijk een Lexus GS die in een ander jasje is gestoken. Het model is er enkel als benzine; met een 2,5l met 203pk of een 3.5 met 315pk. Beiden worden gekoppeld aan een automatische zesbak met schakelflippers aan het stuurwiel. De kleinste zespitter is tegen meerprijs ook met vierwielaandrijving leverbaar. De Mark X is aan z'n tweede generatie toe en debuteert deze week in Tokyo. Ook deze editie blijft in Azië.