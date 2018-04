Toyota Sai boven Prius

Door: BV

Vanaf 7 december heeft Toyota in Japan niet één maar twee volledige hybridemodellen in de showroom staan. De Prius krijgt er immers het gezelschap van de Sai, een auto die meer weg heeft van een sedan en dankzij z'n combinatie met een 2.4l benzinemotor (in plaats van een 1.8l bij de Prius) zichzelf ook een meer premium positionering permitteert. De Sai zal in Japan zowat de helft meer kosten dan een Prius, waarvan hij de rest van de aandrijflijn erft. De elektromotor levert maximaal 140pk en 270Nm. De benzinemotor doet er nog eens 150pk en 190Nm. Het gecombineerde vermogen wordt gelimiteerd op 190pk.

Het verbruiksgemiddelde blijft onder de 5 liter en Toyota maakt zich sterk dat concurrenten met conventionele benzinemotoren gauw het dubbele door hun cilinders jagen. Net als voor de Mark X, staat er geen Europese carrière voor de Sai op het programma. De Amerikanen kunnen hem wel kopen. Daar gaat heeft het model een Lexus-badge op de neus en heet hij HS 250h. Die Lexus werd eerder al voorgesteld.